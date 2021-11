Hähne im Korb CDU, FDP und SPD mangelt es an Frauen

Der Vorstoß der neuen Bundestags-Vizepräsidentin Yvonne Magwas nach einer Doppelspitze auch bei der CDU verpuffte bisher. Zumindest müsste die CDU dafür ihre Satzung ändern. Dabei hatte Widmann-Mauz als Vorsitzende der Frauenunion in einem Brief an die Mitglieder erst Ende vergangener Woche gewarnt: „Hier zeigt sich erneut das strukturelle Problem der Unterrepräsentanz von Frauen in Entscheidungsfunktionen unserer Partei. Gerade zwölf Prozent der CDU-Kreisvorsitzenden sind weiblich.“