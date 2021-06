Wo deutsche Unternehmen Kasse machen Der Amazon Prime Day startet wieder – ist aber kein Vergleich mehr zum „Singles' Day“

Heute geht es wieder los: Für zwei Tage lockt Onlineriese Amazon am sogenannte „Prime Day“ mit Rabatten und angeblich unschlagbaren Angeboten. Das Ziel von Amazon: Möglichst schnell Umsatz. Deswegen gibt es auch immer wieder Kritik an dem Tag. So hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten in sieben deutschen Versandzentren des US-Konzerns Amazon dazu aufgerufen, von Montag bis Mittwoch die Arbeit niederzulegen. „Amazon setzt Millionen für die Werbung ein und macht an den Aktionstagen Milliardenumsätze. Den Kundenansturm müssen die Beschäftigten in den Versandzentren bewältigen und bekommen für die zusätzlich verschärfte Arbeitsbelastung keinen Cent mehr“, sagte der Verdi-Verantwortliche für den Einzel- und Versandhandel, Orhan Akman.