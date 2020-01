Umbruch in Moskau Was deutsche Unternehmen in Russland bewegt

BMW (Umsatz: 97,5 Milliarden Euro) verweist statt einer Kommentierung der Politik in Russland lediglich auf einen wachsenden Markt: Die Münchner haben ihren Absatz in Russland in den vergangenen fünf Jahren von 28.800 Autos (2014) auf zuletzt 44.000 Autos (2019) gesteigert. Und ein Sprecher von Volkswagen (Umsatz: 235,8 Milliarden Euro) teilt mit: „Die Geschäftsentwicklung für den Volkswagen Konzern in Russland ist positiv. Wir haben den Turnaround geschafft.“ VW-Chef Herbert Diess erwähnte beim sogenannten Global Board Meeting vergangene Woche in Berlin: „Auch in Russland haben wir unser Geschäft gedreht.“ Von 2017 auf 2018 hat VW in Russland seine Auslieferungen um 20,6 Prozent auf 209.261 Autos erhöht. Und auch im vergangenen Jahr, teilt VW mit, sei die Entwicklung der Auslieferungen nach Russland positiv, „und so haben wir in einem rückläufigen Gesamtmarkt deutlich Marktanteile gewinnen können“.