Von Tesla bis zur Deutschen Bahn Die Management-Flops 2018

Als Student hat Werner Baumann im Blaumann, damals in der WG in Köln-Lindenthal, erstmal eigenhändig die Wohnung renoviert. Und später, als er schon mit der Familie in Krefeld wohnte, erfolgreich die Spüle repariert. Um sich dann an sein größtes Heimwerker-Projekt zu wagen – den Umbau von Bayer.