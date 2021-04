In diesen Kursmustern spiegeln sich die besonderen Probleme dieser Unternehmen wider: Fresenius und FMC als Coronaverlierer, Deutsche Wohnen im schwierigen Umfeld steigender Zinsen und eines politisch geprägten Wohnungsmarkts in Berlin, Bayer immer noch beschäftigt mit den Folgen des Monsanto-Debakels. Dass der einstige Überflieger SAP derzeit technisch ein so schwaches Bild abgibt, bestätigt die Probleme, die seit dem letztjährigen Führungswechsel, den Gewinnenttäuschungen und der Entwicklung in der Pandemie entstanden sind. Die Aktie konnte im Zuge des Technologie-Comebacks der vergangenen Tage zwar wieder etwas Boden gutmachen, ist aber weit von alter Form entfernt. Viel mehr als ein Anstieg in Richtung 120 Euro dürfte auch in einem guten Marktumfeld vorerst kaum möglich sein.