An der Spitze der weltweiten Börsenerholung stehen die großen amerikanischen Technologieaktien, vor allem Apple, Microsoft und Amazon. Die Zahlen dieser Unternehmen zum zweiten Quartal zeigen, dass die operativen Geschäfte auch in Krisenzeiten stark laufen und die weiteren Aussichten trotz schwächerer Konjunktur keineswegs düster sind. Dazu kommt der Extrakick durch die rückläufigen Anleihezinsen, der Technologieaktien besonders zugute kommt; obwohl gerade die stark kapitalisierten Blue Chips auf Kredite von Banken nicht wirklich angewiesen sind.

