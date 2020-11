US-Präsidentschaftswahl: „Die USA bleiben in ihrer inneren Blockade gefangen“

Die Vereinigten Staaten werden mit sich sehr beschäftigt sein. Sie fallen daher als internationale Ordnungsmacht in vielen Bereichen aus. Donald Trump will diese Rolle gar nicht übernehmen und Joe Biden wird es nicht in dem Maße können, wie er vielleicht wollte. Denn er ist – wie schon Obama - mit einer Mehrheit der Republikaner im Senat konfrontiert, die ganz wesentlich die radikale Trump-Koalition repräsentiert.