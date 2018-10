Hessen-Wahl, Merkel-Rückzug Drohen Deutschland italienische Verhältnisse?

In Italien freilich ist das ganz anders: Obwohl das Land hoch verschuldet ist, sollen die Schulden nach Wunsch der populistischen Koalition auch in den nächsten Jahren kräftig weiter steigen. Gleichzeitig ist keine Erholung der gebeutelten Wirtschaft in Sicht. Nicht nur der Rest der EU lief daraufhin Sturm, zuletzt drohte auch Standard & Poor's dem Land eine Herabstufung an. In Deutschland, dem Land, in dem die schwarze Null sogar zum Ziel der Sozialdemokraten geworden ist, ist das schwer vorstellbar.