Tauchsieder: Wirtschaftspolitik à la Karlsruhe?

Der SPD-Kanzler sagt, die drei Ampel-Parteien hätten sich im Haushaltspoker „darauf verständigt, Ausgaben zu priorisieren, ohne die soziale Sicherheit oder die Transformation aufs Spiel zu setzen“ – das klingt nach einem politischen Stoßseufzer, das hört sich nach Bedauern und Bußübung an, nach Erledigung einer leidigen Pflichtaufgabe: Das Bundesverfassungsgericht will es so, mir sind die Hände gebunden, nichts zu machen, es tut mir leid, liebe Deutsche, weiß Gott – ich schüttete viel lieber ein Füllhorn über Euch aus!