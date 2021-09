TV-Triell der drei Kanzlerkandidaten Endlich Angriff!

Zum zweiten konnte Laschet es in dem Fernsehtriell einfach nicht weiter zulassen, dass Scholz als verantwortlicher Bundesfinanzminister so tut, als hätte er weder etwas mit der Razzia in seinem Haus zu tun noch etwas mit dem Wirecard-Skandal oder mit den Cum-Ex-Geschäften und den äußerst windigen Vorgängen rund um die Warburg Bank in der damals von ihm regierten Hansestadt Hamburg. Und siehe da: Scholz wand sich, kriegte vor Ärger rote Ohren und war trotz mehrfacher Aufforderung immer noch nicht bereit, die Akten seiner Vernehmung zu Cum-Ex für den Bundestag freizugeben oder sich zu diesen Vorgängen zu äußern.