Umfrage Deutschlands Entscheider votieren für Schwarz-Gelb – und Friedrich Merz

Merz bekundete zwar in einem WirtschaftsWoche-Interview gerade erst seine Anerkennung für die Leistungen der noch amtierenden Regierungschefin: „Nennen Sie mir doch ein Land, in dem Sie gerade lieber leben würden als in Deutschland! Da gibt es nicht sehr viele. Und das hat auch mit den Regierungen von Angela Merkel zu tun.“ Doch auf dem Weiter-so-Ticket dürften ihn seine Unterstützer wohl kaum sehen. Immerhin: Obwohl der Anwalt in seiner Karriere nie ein politisches Exekutivamt innehatte, traut ihm die Mehrheit der Entscheider an ehesten zu, die Wirtschaftspolitik voranzubringen.