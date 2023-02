WiWo Startklar: Wir machen Sie startklar für den Tag

Er wird gefeiert (und vor allem verkauft) als der Tag der Liebe, doch böse Zungen nennen ihn eher Konsumanheiz- oder Amifeiertag: der Valentinstag am heutigen 14. Februar, der seit Jahren auch in Deutschland zu höheren Umsätzen führt, etwa im Blumenhandel. Insgesamt eine Milliarde Euro wird durch den US-Brauch zusätzlich in die Kassen des deutschen Einzelhandels gespült. Und auch wenn man versucht, den Valentinstag zu ignorieren: In den sozialen Netzwerken kommt man heute nicht mehr an ihm vorbei. Im Tweet von Janoschs Wondrak könnte es aber auch um die Regierungsbildung in Berlin gehen: