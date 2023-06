Tag der Industrie: Kann Olaf Scholz Rezession?

Vor einem Jahr, zum Tag der Industrie 2022, tobte der russische Angriffskrieg in der Ukraine erst wenige Monate. In Olaf Scholz‘ Rede nahmen damals der Krieg und seine Folgen selbstverständlich breiten Raum ein. Aber es war schon da nicht das einzige Thema des Kanzlers. Er gab nicht weniger als eine Art industriepolitisches Glaubensbekenntnis ab: „Ich will, dass die deutsche Industrie aus dem Wandel nicht geschwächt hervorgeht, sondern gestärkt. Ich will, dass es in Deutschland zukünftig nicht weniger industrielle Arbeitsplätze gibt, sondern mehr. Deutschland soll im 21. Jahrhundert klimaneutral werden und dabei zugleich ein international wettbewerbsfähiges Industrieland bleiben“, sagte er. „Das ist das Ziel, und dieses Ziel rechtfertigt die allergrößten Anstrengungen.“