Stefan Bielmeier: Droht jetzt ein globaler Handelskrieg?

Der US Präsident Donald Trump hat angekündigt Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben. Mit diesen Zöllen sollen Produkte von ausländischen Unternehmen teurer werden und damit weniger wettbewerbsfähig. US-amerikanische Unternehmen sollen entsprechend relativ an Wettbewerbsfähigkeit zulegen und in den USA Marktanteile gewinnen. In Folge soll das hohe Leistungsbilanzdefizit der US-Wirtschaft geringer werden, auf Kosten der Länder mit einem hohen Leistungsbilanzüberschuss wie Deutschland oder China.