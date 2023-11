AI Act Wird die KI-Regulierung der EU ein zahnloser Tiger?

Das könnte sich in der EU demnächst ändern: In wenigen Tagen will die Europäische Union den EU AI Act verabschieden – eine Regulierung für künstliche Intelligenz, wie es sie in der Breite bisher fast nirgends auf der Welt gibt. KI in der Medizin, im Bankensektor – das alles soll bald Regeln unterworfen sein, auch die nächste Version von ChatGPT. Seit mehr als vier Jahren ist das Gesetz in Arbeit.