Batterien Schafft es die Autoindustrie ohne das verrufene Kobalt?

Dabei kam heraus, dass Tesla es geschafft hatte, die für die thermische Stabilität der Zellen wichtigen Kobalt-Atome mit Hilfe einer speziellen Partikeltechnik fast vollständig außen an der Elektrodenoberfläche zu platzieren; das Innere der Kathode blieb weitgehend kobaltfrei. Davor mussten die Hersteller des Kathodenmaterials die drei Metalle wie einen Kuchenteig zusammenrühren, das Kobalt war überall gleich verteilt, für dieselbe Zelle wurde also sehr viel mehr Kobalt gebraucht. Für die Stabilität reicht es offensichtlich aus, wenn sich das Kobalt außen an den Grenzflächen konzentriert“, sagt Larry Curtiss, Chemiker und Materialkundler am renommierten Argonne Institut in Chicago. "Weder Leistung, noch Lebensdauer der Zellen werden negativ beeinflusst, wenn sich im Kathoden-Inneren deutlich weniger Kobalt befindet“, erklärt Curtiss.