Werbesprech: Parteienwerbung auf dem Prüfstand

Wer aus dem denglischen FDP-Spruch „Wirtschaftswunder. Make in Germany“ schlau wird, hat einen Orden verdient. Und wird der Partei sicher gerne erklären, dass das deutsche Wirtschaftswunder in den Fünfzigerjahren stattfand. In den nächsten Jahren geht es eher darum, die Kraft des Wirtschaftsstandorts Deutschland in der Welt zu erhalten. Wunder sind da nur wenige zu erwarten.



Die Grünen rufen: „Bereit, weil ihr es seid“ und wählten damit einen verständlicheren Slogan. Bereit zu sein, trifft jedoch auch auf andere Parteien zu und differenziert wenig. Warum sie ihre Ur-DNA und das Thema Klima nicht nach vorne stellen, bleibt ein Rätsel. Anekdote am Rande: Als die Grünen ihr Wahlkampfmotto präsentierten, vergaßen sie, die passende Domain zu sichern. Das nutzte die SPD, um den Spruch zu kapern. Wer also der URL www.bereit-weil-ihr-es-seid.de folgte, landete lustigerweise auf einer Website der SPD.