Die Tests stammen allesamt aus diesem Jahr. Die Ergebnisse wiederholen sich und lassen in den Augen des Verbrauchers die Erkenntnis reifen: Markenartikel sind manchmal gut, oft jedoch von mieser Qualität. Die preiswerteren Eigenmarken des Handels sind in der Regel von deutlich besserer Güte. Oder: Billiger ist besser.



Es ist nicht nachvollziehbar, warum die Markenkonzerne die Gräber ihrer Marken immer tiefer schaufeln. Offenbar ist es nötig, sie daran zu erinnern, was eine Marke überhaupt ist. Die Interessenvereinigung der Marken, der mächtige Markenverband, veröffentlicht dazu folgende Definition: „Mit einer Marke wird am Markt zunächst ein Qualitätsversprechen gegeben, das bei den Konsumenten bzw. der Zielgruppe eine dauerhaft werthaltige, nutzenstiftende Wirkung erzielt.“