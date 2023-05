Ranking 2023 Das sind die größten Städte Deutschlands nach Einwohnerzahl

Der Duisburger Hafen ist auch einer der größten Arbeitgeber in der Stadt. Die 250 dort ansässige Unternehmen sorgen für rund 36.000 Arbeitsplätze – das sind elf Prozent aller Arbeitsplätze in Duisburg. Wie viele Großstädte im Ruhrgebiet ist auch die Stadt Duisburg vor allem für die Stahlproduktion und Metallverarbeitung bekannt. Das Stahlunternehmen Thyssenkrupp beschäftigt etwa 13.000 Mitarbeiter am Standort Duisburg.