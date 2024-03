Nachholbedarf hat die Deutsche Bank weiter auf der Kostenseite. Zwar hat es hier in den vergangenen Jahren substanzielle Einsparungen gegeben; die Aufwand-Ertrags-Quote von 75 Prozent aber will die Deutsche Bank mittelfristig in Richtung 60 Prozent drücken. Insgesamt dürften damit in den nächsten Jahren weitere Gewinnersteigerungen möglich sein – und die wiederum sind die Basis für angekündigte Dividendenaufstockungen und Aktienrückkäufe.