Koalitionsausschuss SPD sendet Kooperationssignale – Nächstes Treffen im Januar

Söder sagte der dpa auf die Frage, ob er noch Risiken für den Fortbestand der Koalition sehe: „Zu glauben, dass diese Große Koalition jetzt schon in trockenen Tüchern wäre – das glaube ich nicht. Da muss noch hart gearbeitet werden. Weniger an einzelnen Sachfragen, als vielmehr so an der inneren Bereitschaft, erfolgreich zu sein.“ Zur Auflockerung der Atmosphäre brachte er drei Schachteln Nürnberger Lebkuchen aus seiner Heimatstadt mit.