Ukraine-Krieg Die Regierung lenkt im Streit um Waffenlieferungen ein

Genau um diese Panzer hatte es zuvor ein längeres Hin- und Her gegeben, weil das Verteidigungsministerium Zweifel an der Einsatzbereitschaft der Geräte geäußert hatte und auch die Aufrichtigkeit des Angebots angezweifelt. Immer wieder kamen in diesem Zusammenhang Listen von Rheinmetall an die Öffentlichkeit, die der Regierung präsentierten, was der Konzern alles im Stande sei zu liefern, „wenn denn mal endlich ein Auftrag kommt, die Wagen wiederzubeleben“, wie es aus dem Unternehmensumfeld heißt.