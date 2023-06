Geldpolitik: Ist der Zinsgipfel erreicht?

Investoren rund um den Globus haben sich diese Woche rot in ihrem Kalender markiert. Denn in den USA und Europa geht es um eine wichtige Frage: Ist nach Monaten kontinuierlicher Zinserhöhungen dies und jenseits des Atlantiks der Zinsgipfel nun erreicht, oder ist mit weiteren Schritten der Notenbanken zu rechnen? An diesem Mittwoch entscheiden zunächst die US-Währungshüter um Fed-Chef Jerome Powell über die Leitzinsen, am Donnerstag folgen die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) um EZB-Chefin Christine Lagarde.