Ausgezwitschert Diese Firmen kehren Twitter den Rücken

So steigt der Druck auf Elon Musk auch in Deutschland. Der Twitter-CEO ist abhängig vom Werbeetat der Konzerne. Um diese wieder als Kunden zu gewinnen, muss Musk deshalb vor allem Hass und Hetze sowie Falschinformationen in den Griff bekommen. Bisher hat der Tesla-Gründer noch kein Gegenmittel gefunden, vielmehr hat er sogar die Anzahl der Fakeaccounts gemehrt, indem er kurzzeitig ein Abomodell für Authentifizierungshaken einführte. Dieses soll zwar erst zurückkehren, wenn das Modell optimiert wurde, doch muss Musk wohl sein ganzes unternehmerisches Können beweisen, damit die Plattform nicht endgültig in der Bedeutungslosigkeit verschwindet.



Lesen Sie auch: Wie ein deutscher Ex-Mitarbeiter die Zeit mit Musk erlebte