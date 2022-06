Der Kanzler in Kiew Olaf Scholz und das Panzer-Drama

Anfang Februar, kurz vor seinem Antrittsbesuch in den USA, erklärt Scholz noch überzeugt in der ARD: „Die Bundesregierung hat seit vielen Jahren einen klaren Kurs, dass wir nicht in Krisengebiete liefern und dass wir auch keine letalen Waffen in die Ukraine liefern.“ Stattdessen bleibt es zunächst bei einer viel verspotteten Lieferung von 5000 Kampfhelmen in die Ukraine.