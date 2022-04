Und Deutschland? Muss seine Rolle in dieser neuen Welt vor allem in Europa finden. In einem Europa, dem Putin den Krieg erklärt hat. In einem Europa ohne Russland, das einmal unsere „Tankstelle“ (Öl, Gas) mit angeschlossenem „Bistrobereich“ (Getreide, Rohstoffe) war, so der Politikwissenschaftler Philip Manow – Putin selbst hat es so gewollt, und sein Land der absehbaren ökonomischen Bedeutungslosigkeit ausgeliefert. Es gibt also für die Politik keinen Grund, auf das Befinden Russlands Rücksicht zu nehmen - und für Unternehmen keine Rechtfertigung zu bleiben in Russland. Und schon gar nicht gibt es einen Weg dorthin zurück auf der Grundlage eines Waffenstillstands, der abermals gewaltsame verschobene Grenzen in Europa sanktionieren würde.



