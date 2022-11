Wirtschaftsdelegation nach China Der 153-Milliarden-Euro-Flieger

BASF

Umsatz in China: etwa zwölf Milliarden Euro (15 Prozent des Gesamtumsatzes)

Delegations-Teilnehmer: BASF-Chef Martin Brudermüller



BASF-Chef Martin Brudermüller, der lange für die BASF in Hongkong gearbeitet hat, ist ein erklärter Freund des Landes. Unlängst forderte er öffentlich, das „China-Bashing“ zu beenden. Für die BASF ist China ein wichtiger Markt: Nirgendwo sonst wird mit chemischen Produkten so viel Geld erwirtschaftet wie in China. Entsprechend will Brudermüller das China-Geschäft noch ausbauen: Der Umsatzanteil von derzeit 15 Prozent soll sich erhöhen – in Richtung zwanzig Prozent. Für rund zehn Milliarden Euro errichtet die BASF derzeit einen neuen, großen Produktionsstandort in Zhenjiang im Südosten des Landes.