Xing, PSA, Opel, KWS Die Quartalszahlen des Tages

Ströer sieht sich nach starkem Start 2019 auf Kurs



Der Werbe- und Medienkonzern Ströer sieht sich nach einem guten Start ins neue Jahr auf Kurs. Im ersten Quartal würden die Ergebnisse am oberen Ende der angepeilten Ziele liegen. Die Firma will bei Umsatz und Gewinn 2019 ein Plus im mittleren einstelligen Prozentbereich erreichen. 2018 erzielte Ströer bei 1,6 Milliarden Euro Umsatz einen bereinigten Gewinn von 200 Millionen Euro.