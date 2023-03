WiWo Startklar Verbrenner-Showdown und verschwundene Millionen: Das müssen Sie heute Morgen wissen

Rund 200 Millionen Euro gab die Fraunhofer-Gesellschaft seit 2008 aus der MP3-Lizenzierung in eine Stiftung, die gewinnbringend in Forschung investieren sollte. Heute ist das Geld fast aufgebraucht. Wo ist es geblieben? Klar ist: „Die Stiftung hat Geld ohne Ende versenkt“, so ein Insider. Sie hatte das Geld in verschiedene Forschungsprojekte investiert, die das Geld über spätere Lizenzeinnahmen wieder einspielen sollten. Doch ein Fehlschlag jagte den anderen. Schon um 2020 war von den rund 200 Millionen Euro kaum noch etwas übrig.