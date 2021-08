Google, Vanguard, McDonald's Wie US-Unternehmen ihre Mitarbeiter zum Impfen bringen

Dass Angestellte aus heiterem Himmel ihre Papiere ausgehändigt bekommen, ist in den USA keine Seltenheit. Mit Kündigungsschutz und Arbeitnehmerrechten ist es im Land des „Hire and fire“ in vielen Firmen nicht weit her. Dennoch sorgte die Meldung, dass sich der US-Fernsehsender CNN von drei Mitarbeitern getrennt hat, am Freitagmorgen für Aufsehen. Schuld war der Kündigungsgrund: Die drei nicht näher identifizierten Mitarbeiter waren in der Vorwoche ungeimpft zur Arbeit erschienen.