Globale Mindestbesteuerung von 15 Prozent So hoch sind die Steuerquoten der Dax-Konzerne aktuell

Die Regel ist das nicht. Grundsätzlich zahlen die Dax-Konzerne zwar immer weniger Steuern. „Die Konzernsteuerquote der Dax-Unternehmen hat sich in den vergangenen 30 Jahren halbiert“, sagte der Steuerexperte Christoph Spengel von der Universität Mannheim der „Zeit“. So habe die Konzernsteuerquote der dreißig größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland 1988 im Schnitt noch bei 52,1 Prozent gelegen. 2020 lag sie mit 25,7 Prozent bei rund ein Viertel. In die Konzernsteuerquote fließt ein, wie viel Steuern die Konzerne auf ihren globalen Gewinn zahlen. Berücksichtigt werden also auch die weltweit gezahlten Gewinnsteuern, in Deutschland vor allem Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer.



Viele Unternehmen im Dax bewegen sich auf dem Niveau der durchschnittlichen Steuerquote. Beim Sportausrüster Adidas lag sie im ersten Halbjahr 2021 bei 24,5 Prozent – ähnlich wie bei Puma. Eine bewusste Entscheidung. Adidas-Chef Kaspar Rorsted hatte 2017 in einem Interview mit dem „Stern“ gesagt: „Wir haben uns entschieden, in Steuerfragen keinen aggressiven Weg zu gehen. Sonst würden wir auch heute schon deutlich weniger zahlen, das wäre ja technisch machbar.“