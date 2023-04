Dax-Kurs aktuell: Dax erreicht langes Wochenende mit Jahreshoch

Am Ende stand für den Dax ein Plus von 0,77 Prozent auf 15.922,38 Punkte zu Buche – ein weiteres Jahreshoch – so hoch hatte er zuletzt Mitte Januar 2022 gestanden. Damit scheint auch die psychologisch wichtige 16.000-Punkte-Marke zum Greifen nahe. Auf Wochensicht legt der Dax um 0,26 Prozent zu, während die Bilanz für den April einen Gewinn von gut fünf Prozent aufweist. Mit dem Mai steht nun ein traditionell eher schwacher Börsenmonat vor der Tür. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel gewann am Freitag 0,89 Prozent auf 27.855,08 Zähler.