Dax-Kurs aktuell: Dax geht mit kleinem Plus ins Wochenende

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,35 Prozent schwächer auf 4212,95 Punkten. In ähnlicher Höhe fiel das Minus an der Leitbörse in Paris aus, in London war es noch etwas größer. In New York trat der Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss auf der Stelle, im Technologiesektor gab es Verluste.