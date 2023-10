Dax-Kurs aktuell: Dax sackt weiter ab

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging mit plus 1,09 Prozent auf 4144,43 Zähler aus dem Handel. Der französischen Cac 40 zog um knapp ein Prozent an und der britische FTSE 100 legte um 0,6 Prozent zu. In New York notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss fast ein Prozent im Plus.