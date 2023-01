Fachkräftemangel in Deutschland 2023 Warum hierzulande Arbeitskräfte fehlen und was dagegen getan wird

Im deutschen Handwerk bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt, gleichzeitig gibt es in einigen Branchen ein Überangebot an Absolventen. Ein Grund dafür: Während immer mehr junge Menschen an die Universitäten schnellten, blieb der Zulauf vor allem in nicht-akademischen Ausbildungsberufe zuletzt aus. Auch in sozialen Ausbildungsberufen, zum Beispiel in Bereichen der Alten- und Krankenpflege, bleiben die Bewerber aus. Rund 2,9 Millionen Studenten sind aktuell an deutschen Hochschulen eingeschrieben. So viele wie fast nie in der Geschichte der Bundesrepublik. Lediglich vor der Corona-Pandemie waren es noch etwas mehr Studierende.